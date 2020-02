Nagui : "les Bretons peuvent être fiers de Margaux !"

Région Bretagne, France

C'est fini pour Margaux ! La Bretonne a battu tous les records de l'émission de France 2 "N'oubliez pas les paroles". Elle a remporté 530.000 euros en 59 victoires et placé la barre très haut pour les prochains candidats. Une aventure de plus d'un mois se termine pour la jeune femme de Saint-Malo. Pour la commenter, l'animateur Nagui a accepté de répondre à nos questions.

Qu'avez-vous pensé de Margaux, en tant que candidate dans l'émission ?

Au début je la trouvais calme, presque réservée et puis j'ai appris à découvrir un souci de confiance en elle. C'est assez paradoxal quand on voit le parcours qu'elle a connu. Elle a travaillé. De plus en plus, les grands maestros sont ceux qui ont beaucoup révisé. Je n'arrive pas à me rendre compte de cette masse de travail. C'est assez impressionnant. Margaux a évité beaucoup de pièges. Elle a aussi eu de la chance car les fois où elle a été plus faible, les autres candidats en face n'ont pas su en profiter.

A l'écran, les téléspectateurs ont pu voir une certaine complicité entre vous. Elle était réelle ?

Elle a toujours eu une forme d'humour et de second degré. On aimait bien se "clasher". Je me souviens d'une fois où elle avait fait une vanne. J'ai joué l'animateur choqué. Elle s'est excusée à la fin de l'émission et je l'ai rassurée en lui disant que plus elle en ferait, plus ce serait sympa entre nous. Nous avons passé un bout de vie ensemble et forcément il y a une affection qui naît.

Certains internautes ont pointé du doigt sa froideur...

Il y a toujours des corbeaux sur les réseaux sociaux. Certains ont même dit qu'elle avait une oreillette, c'est incroyable. On devrait peut-être demander aux candidats de se déshabiller sur le plateau et leur faire passer une IRM pour prouver qu'ils n'ont rien sur eux leur permettant de connaître les réponses...il y a peut-être un concept ceci dit !

L'aventure de Margaux a aussi apporté de belles audiences au programme. Logique ?

Il est évident que le suspens et le feuilleton qui s'écrit sous nos yeux font naître un rendez-vous quotidien. L'émission est aussi et avant tout un divertissement donc on cherche à s’amuser. L'histoire personnelle de Margaux, le soutien indéfectible de sa maman, le fait qu'elle soit en reconversion professionnelle et que d'un coup elle gagne des centaines de milliers d'euros ça n'arrive pas tous les jours. Certains peuvent s'identifier et d'autres regardent cela avec admiration. C'est une belle aventure.

Margaux pourra-t-elle être battue facilement et rapidement ?

Impossible de le dire. Certains candidats arrivent très préparés. Certains prennent même une année sabbatique pour répéter et s'entraîner. Margaux a appris des chansons de gens qu'elle n'aime pas. Dans quinze jours un nouvel ovni va peut-être arriver sur le plateau de cette émission. C'est ce qui fait le suspens et la magie de cette émission.

En tout cas les Bretons sont fiers d'elle...

Ils peuvent !