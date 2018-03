Diana Gabaldon, l'auteure de la saga Outlander, était en séance de dédicaces ce lundi soir à la Hall du Livre à Nancy. C'est la première fois que l'auteure se déplace en province et les fans étaient en ébullition !

Beaucoup de personnes connaissent Outlander grâce à la série diffusée depuis 2016 en France. Mais l'histoire commence bien avant, avec les livres écrits par la romancière américaine Diana Gabaldon depuis 1991. On compte aujourd'hui huit tomes. Diana Gabaldon était en séance de dédicaces ce lundi de 17 heures à 20 heures à la Hall du Livre de Nancy.

Les fans sont nombreux pour rencontrer l'auteure de la saga #outlander à #Nancy ! pic.twitter.com/cLKtMSlQrY — France Bleu Sud Lorraine (@bleusudlorraine) March 19, 2018

Une réussite totale

Les responsables de la librairie savaient que cet événement exceptionnel en province attirerait du monde mais pas à ce point! Plus de 200 personnes ont fait le déplacement pour rencontrer l'auteure. "On est absolument ravi!" s'exclame Eric, l'un des responsables du magasin.

Diana Gabaldon, c'est elle qui a imaginé cette romance fantastique... Claire Randall fait un bond dans le temps et se retrouve en Écosse en 1743,où elle rencontre le sulfureux Jamie Fraser. Le début d'une histoire d'amour entre deux mondes qui a su conquérir le cœur de milliers de lecteurs !

Il fallait patienter avant d'avoir son autographe ! © Radio France - Lauriane Havard

Un fan club lorrain d'Outlander

Il y avait une longue file d'attente ce lundi soir à la Hall du Livre à Nancy, mais pas de quoi arrêter les lecteurs et les lectrices de la saga Outlander. "Je suis tellement émue que j'ai des larmes de joie qui coulent et mes mains tremblent" lance cette jeune fille qui a lu tous les tomes. Avec ses amies, elle fait partie du groupe "Les Sassenachs lorraines". Elles sont mordues de la saga depuis le début et elles ont même participé à une convention à Paris où elles ont rencontré les acteurs de la série.

La saison 4 de la série Outlander est actuellement en tournage. Il faudra patienter jusqu'à l'automne prochain pour suivre les aventures de Claire et Jamie !