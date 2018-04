Le réceptionniste de l'Hôtel Pommeraye, Ali, se souvient de l'effervescence causée par l'équipe de tournage de la série Ben l'été dernier.

Ben c'est une série policière de six épisodes, 52 minutes chacun. Elle a reçu le soutien financier de la Région des Pays de la Loire à hauteur de 130 000€. C'est l'histoire d'une journaliste de faits divers, Ben, interprétée par Barbara Schulz qui revient dans sa ville natale Nantes. Elle travaille pour le quotidien au nom inventé Grand Ouest mais aux locaux tout ce qu'il y a de plus vrais puisqu'il s'agit de ceux à peine réarrangés du quotidien Ouest France. Son directeur départemental Arnaud Wajdzik raconte :

Le tournage de la série a même fait naître une vocation d'actrice. La jeune fille du directeur départemental de Ouest France y a joué un petit rôle.

J'ai une fierté personnelle car ma petite fille Zoé a été prise lors d'un casting pour jouer le rôle de Ben a 10 ans. Elle a pu voir comment on déclenchait la pluie avec un système d'arrosoir percé, comment on faisait couler des larmes sur les joues d'une personne avec une pipette et des produits injectés près de l'oeil. "