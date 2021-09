Nantes : le Festival de l'Info Locale débute ce jeudi

Nantes accueille pendant deux jours le Festival de l'Info Locale avec des intervenants de la presse écrite, radio, télé et des acteurs d'internet et des réseaux sociaux.

La troisième édition du Festival de l'info Locale se tient à Nantes ces 23 et 24 septembre. Au cours de ces deux journées, plus de 80 intervenants vont débattre de l'évolution de l'information locale aujourd'hui. Parmi les question abordées, il y aura celles de l'audience des médias de presse écrite, radio et télé avec la place croissante d'internet et des réseaux sociaux.

Google et Facebook sont présents

Parmi les intervenants, Ouest-France, Le télégramme, Sud-Ouest, La voix du Nord, le Midi-Libre, Le Progrès, La Nouvelle République seront présents. Pour la télé, France 3 TV Vendée, BFM seront là. France Bleu Loire Ocean sera représentée par Capucine Frey et Jean-Emmanuel Casalta, directeur de France Bleu. Rue 89 et Médiapart seront là aux cotés de Google et pour la première fois Facebook.