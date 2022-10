Nantes : un clip sur une chanson de Clara Luciani pour montrer que la vie ne s'arrête pas avec le handicap

Taïs et Emmanuel, entourés des soignants qui sont à leurs côtés au quotidien et dans le clip.

Ils ont récidivé ! Les patients et les soignants du centre de rééducation de l'hôpital Saint-Jacques, à Nantes, ont refait un clip sur leur vie là-bas. Après Grand corps malade il y a un an, cette fois, ils ont choisi une chanson de Clara Luciani, "Respire encore" avec l'espoir qu'elle passe les voir avant son concert à Nantes ce mardi 18 octobre.

"Il y a beaucoup de sourires et d'humour au quotidien"

Un choix de chanson qui correspond bien à l'objectif des soignants vis à vis de leurs patients : les faire bouger et leur permettre de refaire la fête. C'est ce qu'explique l'une des kinés, Julie Potteeuw, qui a porté le projet. "Il y a cette image de morosité, de tristesse, de fatalité peut-être aussi, qui accompagne souvent le mot de handicap, surtout quand on parle du handicap physique et l'immobilité", reconnaît Julie Potteeuw. "Et en fait, Respire encore, c'est tout le contraire. C'est un message de mouvement, de bouger, de trembler, de respirer, en tout cas d'être en mouvement. Et aussi de montrer que, oui, il y a du sourire. Il y a beaucoup d'humour au quotidien, et je pense que sans ça, la rééducation serait trop difficile, autant pour eux que pour nous. Au quotidien, oui, on s'amuse, oui, on passe des bons moments. Toute leur vie est chamboulée. Mais nous, on les accompagne le mieux possible. Et, ensemble, je pense qu'on arrive à rendre cette hospitalisation un peu plus gaie que l'image qu'on pourrait avoir de manière générale de tout ça."

"On va s'en souvenir longtemps"

Clara Luciani a finalement décliné l'invitation. Mais ce n'est pas ça l'essentiel pour les patients et les soignants de Saint-Jacques. Le plus important, c'est d'avoir fait ce clip tous ensemble, comme pour Emmanuel et Taïs. "C'était très drôle", confie la jeune femme. "Et je pense qu'on va s'en souvenir longtemps", poursuit Emmanuel.

Casser la routine très stricte de la rééducation

Thaïs est tétraplégique. Sa voix n'est plus qu'un souffle alors c'est Julie Potteeuw qui raconte pour elle. "Les journées, malheureusement, se suivent et se ressemblent un petit peu. Là, quand un rendez-vous parce qu'on dit Taïs, on a une prise, qu'on prend la boule à facettes et les spots, qu'on sort ton lit de ta chambre, qu'on va faire la fête, ça change de d'habitude."

Et les patients ont vraiment donné de leur personne. "On a imaginé des postures qui n'étaient pas forcément naturelles", explique Emmanuel. "Il y a une scène, on voit Taïs", poursuit Julie en s'adressant directement à la jeune femme. "Tu te penches et tu essaies de faire ce mouvement. L'air de rien, c'est de la rééducation cachée", glisse la kiné dans un rire.

"Notre quotidien n'est pas gris, pas du tout"

Une façon, aussi, de changer la vision qu'on a, de l'extérieur, d'un centre de rééducation. Non, la vie n'y est pas mise sur pause. "Il y a de la musique, c'est joyeux. Ce clip montre bien un quotidien qui n'est pas gris, pas du tout", souligne Emmanuel.

Et tant pis si Clara Luciani ne vient pas le voir de ses propres yeux. "Et peut être qu'on ira quand même au Zenith, mardi, pour pouvoir chanter haut et fort cette chanson ensemble. Je ferai la voix de Thaïs. Je chanterai pour deux, je chanterai très très fort", promet Julie, gagnée par l'émotion.