Nathalie Delpeyrat, l'une des voix de France Bleu Drôme Ardèche, s'est éteinte

L'annonce est brutale pour tout le réseau France Bleu, dont elle était l'une des rédactrices en chef. Elle est douloureuse à France Bleu Drôme Ardèche, où elle avait passé la majeure partie de sa carrière. La journaliste Nathalie Delpeyrat est décédée, dans la nuit de lundi à mardi, dans un hôpital parisien. Elle venait d'avoir 60 ans.

On se rappellera son franc-parler, son professionnalisme et sa rigueur. Et peut-être même qu'ici, en Drôme Ardèche, c'est sa chevelure rousse de l'époque qui vous reviendra en mémoire, vous qui l'avez croisée sur nos routes pendant 25 ans. Nathalie avait fait ses études de journaliste à l'IUT de Tours en 1983. Après avoir été embauchée à France Bleu Orléans en 1986, elle rejoint la rédaction de France Bleu Drôme Ardèche en août 1987. Elle y restera jusqu'en 2012 et poursuivra sa carrière à France Bleu, mais à Paris, dans le service "Natio". Nathalie est néanmoins restée très attachée à Valence où elle avait gardé des amis et conservé un appartement. Elle revenait plusieurs fois par an. Elle était encore là, à la terrasse d'un café valentinois, en juin dernier.

Nathalie Delpeyrat était passionnée par les sujets culturels - elle avait suivi avec attention les début du studio Folimage à Valence - et par l'actualité judiciaire. Lorsqu'elle quittait sa casquette de journaliste, c'était pour la remplacer par un masque de plongée. Fascinée par le monde sous-marin, elle a sillonné la planète, de l'Asie à l'Amérique du sud en passant par Madagascar et l'Australie pour aller découvrir les requins, les baleines, les raies manta et autres poissons aux quatre coins du globe. Sa maman, Françoise, est toujours là. Toute l'équipe de France Bleu pense à elle et aux gens qui l'aimaient.