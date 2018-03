Perpignan, France

Nelson Montfort est un touche à tout. Commentateur sportif, entré dans l'histoire de la télé grâce à ses fameuses interviews multilingues, il est aussi un passionné de musique et de chanson française. Il a notamment écrit un livre racontant la vie de Charles Trenet.

Quand Nelson Montfort essaye d'imiter Nelson Montfort Copier

Nelson Montfort entouré des invités de Suivez le Guide © Radio France - David Rochier

De retour des JO de Corée, il chante sur scène dans un spectacle autour de Georges Brassens qu'il est venu présenté à Rivesaltes. Et ce Dimanche matin il était notre invité dans Suivez le guide.

A ré-écouter : Suivez le guide avec Nelson Montfort Copier

Avec Nelson et les invités de Suivez le Guide, on évoque les 40 ans de la disparition de Claude François, sa passion pour Ferrat et Trenet, le sacre de Martin Fourcade et les fameuses imitations du journaliste qui se prête à un jeu inédit : quand Nelson imite Nelson Montfort un moment savoureux