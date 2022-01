Neymar se livre dans une mini-série sur Netflix

Neymar est un super héros du football pour certains, et un sale gosse du ballon rond pour d'autres. Pas évident que la deuxième catégorie apprécie cette plongée dans la vie de Neymar que propose Netflix.

"Neymar, le chaos parfait" est une mini-série au casting footballistique XXL puisque l'on retrouve pour parler de Neymar ses coéquipiers comme Lionel Messi et Kylian Mbappé mais aussi David Beckham, Thiago Silva, Dani Alves et bien d'autres. Dans ces trois épisodes réalisés par David Charles Rodrigues, on plonge dans l'histoire et le quotidien de l'un des joueurs "les plus célèbres et les mieux payés de l'histoire" comme l'indique le communiqué de presse de Netflix.

"À Paris, j'ai eu plus de moments difficiles que de moments de gloire"

Dans le premier épisode - que nous avons pu visionner - intitulé "Une magnifique promesse brésilienne", la plongée dans la sphère Neymar se fait en deux temps. D'abord il y a son arrivée au PSG avec son intégration, les critiques qui ont suivi à son encontre et il glisse d'ailleurs cette phrase après ses deux premières années face à la caméra "à Paris, j'ai eu plus de moments difficiles que de moments de gloire". Un constat plutôt lucide, qui pourrait faire office de bilan aussi sur les cinq premières années du brésilien au sein du club de la Capitale.

Passé ce moment, ce documentaire au montage nerveux et aux sons très rythmés nous fait basculer au Brésil. Direction son quartier d'enfance, témoignages d'anciens éducateurs, observateurs qui ont vu le phénomène grandir et devenir une pop star du football au Brésil. Le père de Neymar témoigne, parle argent, présente la société du joueur NR sports qui gère toute la galaxie Neymar et explique quelques petites coulisses des transferts.

La suite slalome entre la vie de famille du joueur et une partie très football qui nous emmène entre Santos (Bre), la sélection nationale brésilienne et son transfert vers le FC Barcelone. Le premier épisode se termine d'ailleurs sur la présentation du joueur au Camp Nou avec cette phrase en conclusion : "Mesdames, Messieurs : Neymar".