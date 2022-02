Nikos Aliagas : "Dans The Voice, je suis aux premières loges d'histoires humaines qui me touchent"

C'est le grand retour de The Voice avec une grande nouveauté, une coach surprise en la personne de Nolwenn Leroy. C'est à découvrir ce samedi 12 février, à 21h10, sur TF1.

Après une saison anniversaire exceptionnelle voyant le retour des grandes voix de The Voice, la télé crochet revient avec, toujours aux commandes, Nikos Aliagas. Une émission qui compte pour l'animateur : "Elle est importante cette émission ! En 20 ans sur TF1, elle m'a prouvé que j'avais tort quand je pensais que je ne ferais jamais mieux que la Star Ac'". Et si l'on pense que cette saison 11 n'est qu'une simple répétition de ce qui est venu avant, on se trompe.

Nikos sur le plateau de The Voice pour la saison 11 - Lou Breton/ITV/Bureau 233

Quel est le rôle de Nolwenn Leroy, coach surprise ?

Voilà qu'arrive une coach surprise, en la personne de Nolwenn Leroy ! La chanteuse révélée par la saison 2 de la Star Academy renoue donc avec Nikos et les télé crochets dans un rôle jusque-là inédit dans l'histoire de The Voice : "Elle arrive comme une bonne fée sur le programme à un moment très précis de l'aventure. Comme dans la tragédie grecque arrivait une sorte de deus ex-machina, elle arrive et libère les situations ou remet de l'huile sur le feu. Elle propose un certain nombre de choses".

C'est en tout cas une belle réception qu'on fait les 4 coachs officiels à la petite nouvelle : Amel Bent, Marc Lavoine, Florent Pagny et Vianney. "On est en famille, il y a du respect. Ils se connaissent tous. Ils ne font pas forcément partie du même monde, mais ils font partie du même voyage" ajoute Nikos Aliagas.

The Voice : Tous les samedis à 21h10 - Seroussi Laurent/ITV/TF1

Quant à la recherche de talents, c'est dans une source intarissable que l'émission va puiser chaque année : "L'amour de la chanson traverse la géographie, les générations, les styles et chaque année inspire l'autre. On est dans un vivier qui s'auto régénère et qui ne se parodie pas. Là, c'est la voix qui compte. La voix et l'émotion".

Retrouvez l'interview complète de Patrice Gascoin avec Nikos Aliagas :

Nikos Aliagas : la saison 11 de The Voice et l'importance de l'émission dans sa carrière Copier

The Voice, saison 11, c'est ce samedi 12 février sur TF1.