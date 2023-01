Nîmes, la Bourgogne et la Martinique font partie des "endroits où aller en 2023" selon le New York Times

Comme tous les ans, le journal "New York Times", a publié en ce début d'année son classement des endroits où aller en 2023. Il y en a 52 et la France est citée trois fois. La Martinique arrive en 16e position, suivie de Nîmes (24e) et de la "route de la bière" en Bourgogne (34e).