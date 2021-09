Nolwenn Leroy : "Je me partage entre la Bretagne et la Provence"

Nolwenn Leroy, la chanteuse préférée des français, nous en dit un peu plus sur les lieux qu'elle apprécie, Bretagne, Provence ou encore Pays basque. Place(s) à la France de Nolwenn Leroy !

Alors qu'elle fêtera son 39e anniversaire le 28 septembre prochain, Nolwenn Leroy est de retour avec un nouvel album réjouissant "La Cavale", écrit par Benjamin Biolay (sortie le 12 novembre). Amoureuse reconnue de la Bretagne, sa nouvelle vie se trouve pourtant en Provence.

Place(s) à, c’est l’occasion de découvrir une personnalité de façon plus intime à travers des lieux auxquels elle est attachée. Cette fois-ci, c'est la chanteuse Nolwenn Leroy qui nous dévoile les lieux importants de sa vie.

Son enfance éparpillée

Nolwenn Leroy est née à Saint-Renan dans le Finistère, une petite ville proche de Brest. Mais son enfance a été parsemée de déménagements. D'abord en région parisienne, puis Lille, puis retour en Bretagne à Guingamp et enfin en Auvergne vers sa grand-mère qui habitait Saint-Yorre, où elle entre en fac de droit à Clermont-Ferrand.

Petite, j'ai vécu dans le Nord, en Auvergne et en Bretagne bien entendu

Son amour pour la Provence

Aujourd'hui, Nolwenn se partage entre la Bretagne et la Provence, région de son compagnon qui est originaire d'Aix-en-Provence. Sa passion pour le Sud a commencé jeune, à travers ses lectures de Marcel Pagnol et notamment "La Gloire de mon père" et "Le Château de ma mère". Une campagne rêvée qu'elle n'a pas tout à fait retrouvée mais qu'elle trouve incroyable et magnifique.

Elle vit désormais en Provence, mais pas question de renier la cuisine bretonne pour autant ! Les poissons et crustacés de Bretagne constituent la base de son alimentation. Et Nolwenn est tellement gourmande de crêpes et de beurre salé...

Il y a des vols Marseille - Brest, donc tout va bien

Ses vacances au Pays basque

Nolwenn a récemment découvert le village de Guéthary, où elle a passé des vacances en famille. Elle qui ne connaissait pas bien le Sud-Ouest, le Pays basque a été un énorme coup de cœur ! Elle y a retrouvé de nombreuses similitudes avec la Bretagne comme le respect des traditions, des racines et la préservation de la langue. Elle a ressenti quelque chose de très ancré chez les basques, qui l'ont beaucoup touchée.

Le Pays basque est un endroit extraordinaire

Sa découverte de la montagne

On imagine aisément Nolwenn Leroy sur un bateau, mais moins sur des skis ! Petite, elle n'allait jamais à la montagne et n'a appris à skier que très récemment. Pourtant sportive accomplie, elle est totalement perdue et angoissée sur des skis. La montagne qu'elle aime c'est plutôt le côté paisible des paysages de neige.

Je suis tellement flippée sur des skis

Son rêve fou

Nolwenn Leroy nourrit le rêve fou de donner un concert au cœur de la forêt de Brocéliande, réputée pour ses contes et légendes mystiques. C'est un lieu qui la fait rêver depuis toute petite. Le déclic lui est venu de Laurent Voulzy, qui avait fait une tournée dans des églises ou encore au Mont-Saint-Michel. "Un moment extraordinaire pour lui, j'étais hyper envieuse quand je l'ai vue faire ça. Je me suis dit quel bonheur de chanter dans des lieux magiques comme celui-ci". Si cela est possible techniquement, c'est quelque chose qu'elle adorerait réaliser un jour.

Je rêve de faire un concert en forêt de Brocéliande, depuis toujours

Et pourquoi pas un concert sur l'astéroïde "(353232) Nolwenn", découvert en 2010 et nommé ainsi en l'honneur de la chanteuse préférée des Français ? Non sans humour, elle répond "Si elle ne nous heurte pas un de ces jours, pourquoi pas ! Avec Elon Musk on voit que tout est possible aujourd'hui". Mais Nolwenn Leroy garde les pieds sur Terre "On est quand même bien ici" !

Le premier extrait du nouvel album de Nolwenn Leroy "Brésil, Finistère", écrit et composé par Benjamin Biolay, est à écouter dans la Playlist 100% France Bleu.