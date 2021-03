Norbert Tarayre : "Je crois plus au potentiel de l'Île-de-France qu'en celui de Paris"

Norbert Tarayre est un ardent défenseur de l'Île-de-France mais il aime découvrir la France via ses nombreuses activités. Homme de goût, il craque bien évidemment pour la Bretagne.

Place(s) à, c’est l’occasion de découvrir une personnalité de façon plus intime à travers des lieux auxquels elle est attachée. Aujourd'hui, on découvre les souvenirs franciliens de Norbert Tarayre, de ses pérégrinations dans le Val-d'Oise à son premier amour en passant par une histoire de garde à vue.

Un défenseur de l’Île-de-France

Norbert Tarayre est né à Enghien-les-Bains dans le Val-d’Oise en 1980. Il passe son enfance entre Ermont, Franconville, Sannois et Argenteuil, et se dit très attaché à l’Île-de-France.

J’ai toujours cru au gros potentiel de l’Île-de-France.

Norbert Tarayre aime rappeler que le territoire francilien est un des premiers départements agricoles. Il cite en exemple les productions de lentilles, d’amandes ou de champignons de Paris. « Je me suis même fait des amis qui cultivent de la salade à Montesson, derrière La Défense » complète-t-il.

Un franc-parler à toute épreuve

Norbert Tarayre est un personnage à part dans le monde lissé des médias.

Totalement autodidacte, il doit une partie de son succès à sa personnalité exubérante et à son franc-parler. D’ailleurs, c’est sans emphase qu’il nous raconte ses vacances encadrées par la MJC de sa ville, vacances qui le conduiront en garde à vue. De la même façon, il nous dévoile en vidéo son premier amour avec tous les détails qui font de cette histoire un moment croustillant.

Enfin, il juge sévèrement le public parisien qui serait devenu selon lui « le Trip Advisor du spectacle », un public qui viendrait pour juger et non plus pour s’amuser.

Le Morbihan comme point de fuite

Norbert Tarayre a de nombreuses activités. Entre ses tournages pour La Meilleure Boulangerie (M6), la tournée de son spectacle One Man Show Patate et ses différentes invitations en qualité de Chef, il sillonne une France qu’il prend plaisir à découvrir.

S'il a bien connu les plages du sud et notamment Saint-Raphaël, c'est vers la Bretagne qu'il se tourne quand il souhaite se ressourcer.

Fin de Normandie, début de Bretagne, c’est une région incroyable.

Il profite alors de tous les bienfaits qu’offre la région, entre terre et mer. Il cite par exemple la forêt de Brocéliande et dit prendre énormément de plaisir à se retrouver à Cancale, Sables-d’Or, Lorient ou Ploërmel.

En revanche, il est resté discret sur ses bonnes adresses de restaurants dans le Morbihan.