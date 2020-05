confinement - L'agitation de la vie parisienne ne manque pas à Stéphane Bern en Normandie

Depuis la mise en place du confinement lié au coronavirus, Stéphane Bern respecte les restrictions de déplacement loin de Paris dans un petit village du Perche entre Chartres et Alençon.

"J'avoue que j'étais venu le 12 mars dernier pour voter aux élections municipales, explique l'animateur-vedette et puis je suis resté dans le Perche. D'abord parce que j'y ai un jardin et que je suis venu avec mes chiens. Ils y sont plus heureux. J'ai des poules qui me donnent des œufs.

Enfin, vous voyez, je ne suis pas le plus à plaindre. J'ai plus de confort que si j'étais retourné à Paris.

L'agitation de la vie parisienne ne manque nullement à Stéphane Bern.

"Je crois que j'ai décidé de changer de vie (rire) et de venir m'installer définitivement ici. Je trouve qu'on a plus le sens de la réalité quand on est à la campagne, loin de la capitale où il y a une sorte d'hystérie collective. Les gens ont une belle sagesse dans le village."

La sagesse et le calme seront également d'actualité dans l'émission "Secrets d'Histoire" de ce lundi soir sur France 2. Elle sera consacrée à Thérèse de Lisieux. Stéphane Bern a eu accès à des lieux difficilement accessibles au grand public à commencer par le carmel. C'est dans ce lieu que vivent recluses une vingtaine de religieuses.

"Ces carmélites ont l'habitude du confinement et pourtant elles sont ouvertes aux autres. Elles nous ont accueillis en nous disant que si cela avait été pour une émission catholique, elles ne l'auraient pas fait.

Puisque c'était pour une émission grand public, elle trouvaient qu'elles avaient justement une mission de faire passer le message de Sainte Thérèse.

C'est le principe de Secrets d'Histoire : vous entraîner là où le public n'a pas forcément accès. Etre dans le carmel, derrière la clôture est quelque chose de tout à fait inédit."

Malgré les deux mois de confinement lié à la pandémie du coronavirus, Stéphane Bern assure que l'édition 2020 du "Village Préféré des Français" aura bien lieu.

" J'ai eu le nez creux en tournant déjà trois villages. Il faut que j'en tourne deux autres avant de tourner dans le village qui a gagné l'année dernière à savoir Saint-Vaast-La Hougue."

Les grandes vacances seront sans doute des vacances proches de chez nous en raison de la situation sanitaire. Au lieu de partir à l'étranger, Stéphane Bern y voit une chance pour le patrimoine français.

"Il faut sauver le patrimoine. On pense toujours aux grands sites et aux châteaux en se disant : "de toute façon ils vont s'en sortir". Non, ils ne s'en sortent pas. Derrière ce patrimoine, il y a des milliers d'artisans et d'auto-entrepreneurs qui sont en train de mettre la clé sous la porte et qui ont besoin de ces chantiers de restauration du patrimoine.

Donc je soutiens une action qui s'appelle "Cet été je visite la France". La culture est à portée de main autour de chez soi."