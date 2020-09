Nos médias publics : proposez vos idées en participant à la consultation citoyenne de l'audiovisuel public

Ce lundi 7 septembre, Radio France, France Télévisions, France Médias Monde, TV5MONDE et l’INA lancent une grande consultation citoyenne sur l’attente des Français à l’égard de leur audiovisuel public.

Ces médias publics, ce sont les vôtres, qu'il s'agisse de réseaux de proximité comme France Bleu notamment, nationaux ou internationaux.

Alors quoi de plus normal que d’imaginer leur avenir avec vous ! En 2018 déjà vous étiez plus de 100 000 à nous répondre à l'occasion de la première consultation #MaRadiodemain et #MaTélédemain.

Alors en cette année si particulière, qu’attendez-vous de vos médias publics ?

Information, éducation, divertissement, culture, venez proposer jusqu'au 27 septembre vos idées, vos attentes et vous souhaits sur nosmediaspublics.fr

Parce que rien ne se fait sans vous, inventons aujourd’hui ensemble les médias de demain.