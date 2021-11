Nos terres inconnues dans le Jura avec Amir ce mardi 2 novembre sur France 2

Raphaël de Casabianca et Amir embarquent pour un voyage sensible et chaleureux dans les montagnes du Jura ! A partager ce soir dans "Nos terres inconnues" ce mardi 2 novembre sur France 2 en partenariat avec France Bleu

Dans ce nouvel épisode de "Nos terres inconnues" Raphaël de Casabianca embarque à ses côtés le chanteur Amir pour une aventure hivernale sur les hauts plateaux du Jura. Les voyageurs vont faire l’expérience du froid, de la pluie et du silence dans une nature rugueuse et sauvage.

En véritable citadin, Amir est normalement constamment connecté, peu habitué au silence des grands espaces, il va vivre un voyage exceptionnel et bouleversant ! Son quotidien est aux antipodes de celui de ses hôtes… Des passionnés, qui ont choisi de rester ou qui sont venus s’y ancrer, partagent ici une philosophie de l’accueil et un émerveillement vis-à-vis de la nature qui les entoure. Ils s’engagent à la défendre, à transmettre ce qu’ils en ont appris, et tissent une communauté soudée et solidaire, en lien étroit à leur montagne.

Des visages comme autant de facettes du Jura, des personnalités marquantes qui accueillent Amir et Raphaël dans leur univers. Elles se racontent et leur font partager leurs existences, leurs espoirs et leurs convictions.

Découvrez la bande annonce de "Nos Terres inconnues dans le Jura" avec Amir