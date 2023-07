Notre régisseur Jean-Louis "Loulou" Farschon prend sa retraite !

Vous les avez sans aucun doute croisé lui et son chapeau sur les routes de Drôme et d'Ardèche, au fil des évènements et des journées spéciales de France Bleu. L'heure de la retraite a sonné pour Loulou, 60 ans en mai dernier, et 33 ans de carrière au sein de notre radio en tant que régisseur - ce poste de touche-à-tout, chargé de la logistique et du matériel pour les différents services de la station.

C'est en 1990 que Jean-Louis a intégré la station locale, alors Radio France Drôme. Pourquoi a-t-il été embauché, selon lui ? "Je connaissais super bien la région, et à l'époque il n'y avait ni GPS ni portable. J'en ai charrié du monde !" s'amuse-t-il. Le début d'une nouvelle vie, lui qui a bien failli la perdre dans l'explosion deux ans et demi plus tôt de l'immeuble du Grand Valla à Crest. Parce qu'il en a vécu des choses. "Je pourrais écrire un livre" répète-t-il régulièrement. En vrai, Loulou peut en écrire plusieurs. En plus de trente ans à silloner les routes de nos départements, il est devenu copain avec Jean Ferrat, Bénabar, Zaz et Kendji Girac. Il a bu une bière avec le président Jacques Chirac de passage chez nous. Ce jeudi 20 juillet, à Lamastre à l'occasion de la tournée anniversaire des 40 ans de France Bleu Drôme Ardèche, il pointe du doigt la scène au centre de la commune et se souvient de sa période Gipsy : "tu vois, j'ai joué ici, et ma fille dansait le flamenco". Une anecdote de plus.

Il a six enfants, seize petits-enfants, un arrière petit-enfant. En mai dernier, Loulou a fêté ses soixante ans. La retraite, pas de doute pour lui, c'est maintenant. "Je vais m'occuper de ma femme parce qu'elle en a vécu de toutes les couleurs, et de mes petits-enfants". Après près de 20 ans passés à Valence, Jean-Louis est retourné habiter à Crest, sa ville natale. Comme il compte aussi s'acheter un camping-car, pas sûr qu'on l'y croise souvent. Bonne retraite Loulou !