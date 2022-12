NOUVEAU RENDEZ-VOUS - Dès le lundi 02 janvier, découvrez "Ici, on parle d'ici" sur France Bleu Lorraine !

"Ici, on parle d'ici", votre nouvelle émission patrimoine et rencontre sur France Bleu Lorraine

"Ici, on parle d'ici" , c'est votre nouvelle émission sur France Bleu Lorraine. Dès le lundi 02 janvier, rendez-vous tous les matins, du lundi au jeudi de 09h à 09h30 avec Raffaël Marseglia.

Des rencontres et du patrimoine

Désormais à 09h, c’est patrimoine et rencontres sur France Bleu Lorraine. Acteurs lorrains du monde culturel, économique, ou gastronomique, découvrez tous les jours celles et ceux qui font briller la Lorraine. Des histoires, des portraits, et des échanges passionnants et passionnés.

Une nouvelle émission enregistrée, chaque semaine, dans un lieu différent de notre région, qu'il soit incontournable, atypique ou insolite.

L'occasion de découvrir notre patrimoine lorrain comme vous ne l'avez jamais vu, et entendu !

Rendez-vous à la Maison de l'Orchestre de Metz

Pour cette première semaine, du lundi 02 au jeudi 05 janvier 2023, Raffaël Marseglia et ses invités nous emmènent à la Maison de l'Orchestre de Metz.

