NOUVEAU RENDEZ-VOUS - Dès le 2 janvier, jouez au "Uii ou Non" sur France Bleu Lorraine !

"Le Uii ou Non", c'est votre nouvelle émission sur France Bleu Lorraine. Dès le lundi 2 janvier, rendez-vous tous les après-midis, de 17h à 17h30 avec Sérid Bellik pour jouer avec le patrimoine lorrain, et gagner de très beaux cadeaux.

Trouvez le personnage ou le lieu mystère

Votre mission, si vous l'acceptez, trouver le personnage ou le lieu mystère ! Pour cela, posez vos questions à Sérid Bellik. Attention, il ne pourra vous répondre que par "uii" ou "non".

Si notre animateur proteste avec un "non", malheureusement vous devrez laisser votre place à un autre candidat. Au contraire, si Sérid vous accorde un "uii", alors deux possibilités : vous pourrez, soit de nouveau lui poser une question, ou faire une proposition pour tenter de gagner un très beau cadeau !

On apprend avec le patrimoine lorrain

Pour apprendre tout en jouant, lorsque le lieu ou le personnage mystère sera découvert, l'un de nos spécialistes en patrimoine nous éclairera en partageant avec nous son savoir et ses connaissances.

Désormais, on joue et on apprend avec le patrimoine lorrain, tous les après-midis, dès le lundi 2 janvier 2023 entre 17h et 17h30 avec "le Uii ou Non" sur France Bleu Lorraine.