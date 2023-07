"Nus et Culottés" : les deux aventuriers débarquent en Dordogne

Nans et Mouts voyagent sans argent ni vêtement dans leur émission "Nus et Culottés"

Célébrer la fête des grands-mères en Dordogne avec un four à pain mobile. C'est le nouveau défi que ce sont lancés Nans et Mouts dans un épisode de leur émission "Nus et Culottés" diffusé ce lundi 17 juillet à 21 heures sur France 5. Les deux voyageurs dévoilent trois nouvelles aventures cet été pour la saison 11 dont l'une d'entre elles s'est terminée dans le Sarladais.

Nans et Mouts sont partis de Limoux, dans l'Aude avec l'objectif de rallier la Dordogne. Comme à leur habitude, ils ont débuté leur voyage sans argent et complètement nus. Une marque de fabrique qui leur permet de se laisser guider par leurs rencontres, notamment en se faisant héberger chez l'habitant.

Organiser une fête en Dordogne

Un baluchon et trois caméras leur permettent de filmer le tout. L'épisode en Dordogne est plus long que d'habitude, il s'agit d'un long-format de 90 minutes.

Nans et Mouts tenteront d'y réaliser leur nouveau rêve : rendre hommage à nos aînés en célébrant la fête des grands-mères en Dordogne et en fabriquant du pain maison. Mais comme ils ne partent sans rien, ils ont même dû fabriquer eux-mêmes le four pendant leur voyage.