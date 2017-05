Obsèques de Victor Lanoux jeudi dans l'intimité, ses cendres dispersées dans une rivière

Les obsèques de Victor Lanoux se dérouleront jeudi dans la plus stricte intimité, ont annoncé ses enfants mardi. Selon les dernières volontés de l'acteur décédé le 4 mai, à 80 ans, ses cendres seront dispersées vendredi dans une rivière.

Les obsèques de l'acteur Victor Lanoux, célèbre à la fois pour ses rôles au cinéma, notamment chez Yves Robert, et pour son personnage de bourru au coeur tendre dans "Louis la brocante" à la télévision, se dérouleront jeudi dans la plus stricte intimité, ont annoncé mardi ses enfants.

"Rendre aux poissons ce qu'il leur a pris"

Les cendres de l'acteur seront dispersées vendredi dans une rivière, "afin de rendre aux poissons ce qu'(il) leur a pris", selon les dernières volontés de Victor Lanoux, mort le 4 mai, à l'âge de 80 ans. Une "cérémonie d'au revoir" sera également organisée prochainement par ses enfants. Elle aura lieu dans un théâtre parisien, avec les amis de l'acteur et des représentants du monde de la culture.

Victor Lanoux avait joué notamment le séducteur impénitent Bouly, dans le diptyque culte d'Yves Robert "Un éléphant ça trompe énormément" (1976) et "Nous irons tous au paradis" (1977), aux côtés de Jean Rochefort, Claude Brasseur et Guy Bedos en copains quadragénaires à la vie amoureuse agitée.

Fort d'une carrière marquée par plus de 40 rôles au cinéma, une vingtaine au théâtre, plus de 25 téléfilms et une quinzaine de séries, il avait aussi interprété le rôle principal du film de Jean-Charles Tacchella "Cousin, cousine" (1975) aux côtés de Marie-Christine Barrault, qui lui avait valu une nomination pour le César du meilleur acteur.