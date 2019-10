Olivia avec Laëtitia Milot, Les deux derniers épisodes diffusés sur TF1 jeudi 31 octobre

En partenariat avec France Bleu, TF1 diffuse ce jeudi 31 octobre, les épisodes 5 et 6 de sa série-événement Olivia, avec notamment Laëtitia Milot.

Episode 5 à 21h05

A l’initiative de Simon, son compagnon, Margaux Blondel fait appel à Olivia pour résoudre une affaire qui lui pèse depuis vingt ans : elle a la certitude d’avoir été violée par son frère à l’âge de 16 ans, souvenir douloureux qu’elle avait occulté et qui lui est revenu récemment lors d’une séance d’hypnose. Margaux veut à présent justice et engage Olivia pour affronter la puissante famille Blondel, qui questionne la stabilité psychologique de Margaux et doute de ses véritables motivations. Olivia elle-même finit par douter de sa cliente... Mais pourquoi mentirait-elle ? Est-elle sincère ou elle-même manipulée ? C’est le mystère qu’Olivia va démêler pour découvrir qui a véritablement abusé de sa cliente.

Episode 6 à 22h00

Le commandant Spagnolo, accusé d’avoir délibérément tué un jeune de banlieue lors d’un braquage, va être jugé. Il demande à Olivia de le défendre suite au limogeage de son avocat en qui il a perdu confiance. Il lui assure qu’il s’agissait d'un acte de légitime défense, la mort du jeune homme est un accident. Olivia a une condition : qu’il lui dise la vérité. Ce pacte entre eux va être mis à rude épreuve au fur et à mesure qu’Olivia découvre que Spagnolo cache un lourd secret familial qui pourrait être lié à la mort du jeune homme. Le jour du procès, une terrible fusillade a lieu dans la salle d’audience et Olivia se retrouve face à l’homme qui la harcèle depuis des semaines…