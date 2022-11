Coupe du monde : beaucoup de fierté à Froges, berceau d'Olivier Giroud, meilleur buteur des Bleus

Le meilleur buteur des Bleus est isérois. L'un des deux qui partagent cet honneur du moins, en la personne d'Olivier Giroud, qui a rejoint Thierry Henry mardi soir à la faveur de son doublé face à l'Australie pour la victoire de la France 4 buts à 1 . Cet honneur rejaillit sur Froges, en Isère, la commune où il a passé son enfance.

Le tabac-presse dévalisé

"On est à fond derrière lui, allez Olivier", clame Nathalie ! "Je suis trop fière de lui ! Il fait beaucoup pour la ville, pour les jeunes. Toujours présent pour les organisations et autres, donc on est très contents de lui." Dans le tabac-presse, passé midi, inutile de chercher L'Équipe ou toute autre une portant le visage de l'attaquant, "on a été dévalisés, les habitants de Froges ont bien sûr sauté dessus", explique Dylan derrière le comptoir. "Chaque jour on a un sujet de discussions, c'est Olivier Giroud__, il fait la fierté de Froges."

La force de caractère d'Olivier Giroud est un modèle de persévérance et de travail pour les jeunes joueurs du club. © Radio France - Bastien Roques

Mais là où son aura est la plus forte, c'est bien sûr dans son premier club, le FOC Froges, où les gamins n'en ont que pour lui : "Je suis content pour lui, il a bien représenté notre club, ça me donne envie d'être comme lui", "il marque beaucoup de buts et j'espère qu'il en marquera encore plus." Preuve du pouvoir d'attraction d'Olivier Giroud : "Mon fils Oscar voulait s'inscrire au FOC Froges, exprès pour être dans le club d'Olivier Giroud. C'est vous dire s'il veut vraiment marcher dans les traces de son idole", raconte Natacha, la maman d'un des joueurs.

Un modèle pour les enfants du club

Un magnétisme dont témoigne le président du club, Abdelmalek Khennine : "On est très fiers de lui, en plus finir meilleur buteur de l'équipe de France, on est heureux quoi ! Pour une petite commune de 3200 habitants, c'est magnifique__. Les gamins ils sont fiers d'Olivier, certains rêvent bien sûr de faire comme lui. Mardi, on a regardé ici le match de l'Equipe de France, il y avait tous les gamins du FOC de Froges. Ils étaient heureux, mais heureux !"