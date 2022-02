Olivier Minne présente les Victoires de la Musique : "On prépare là quelque chose de très joli"

Après les tigres de Fort Boyard et les blagues de Sidonie Bonnec dans "Tout le monde a son mot à dire" sur France 2, Olivier Minne renoue avec le monde de la musique ce vendredi 11 février avec Les Victoires de la Musique : "J'ai présenté la Fête de la musique pendant 3 ans, c'était une expérience fantastique. D'ailleurs, je retrouve le même producteur. Aujourd'hui je suis davantage dans le jeu et le divertissement, mais les programmes musicaux font partie de mon parcours".

Laury Thilleman : "Une jeune femme qui a beaucoup de talent, très nature et spontanée" nous dit Olivier Minne

Et c'est un grand marathon qui l'attend : 3h30 de direct qui ne "l'impressionne pas" et qu'il va partager avec Laury Thilleman : "Je me fais une joie de retrouver Laury qui est une jeune femme qui a beaucoup de talent, très nature et spontanée. J'aime beaucoup Laury". Une cérémonie qu'il veut au service de la musique et des artistes : "Je ne suis pas là pour faire mon petit show et mes numéros de jonglage, ce n'est pas le but".

C'est un show "absolument sublime" que nous promet Olivier Minne fort d'un constat : "les émissions de variétés ne sont plus aussi nombreuses qu'à une époque". Et si les Victoires ont une force c'est bien celle d'être pluraliste : "Il y a de la variété, de l'urbain, de la pop. On a des univers qui vont s'entrelacés pendant toute cette soirée, j'aime beaucoup l'idée de ce mélange". Un bon moment pour pouvoir réunir toutes les générations devant un écran : "On prépare là quelque chose de très joli".

Quant à la façon dont il aborde la soirée : "Concentré, le plus détendu possible même si l'on est jamais vraiment détendu avant ce genre de direct et c'est tant mieux d'ailleurs. C'est important d'avoir un minimum de tension qui va vous porter".

Retrouvez l'intégralité de l'interview d'Olivier Minne avec Eric Bastien :

Olivier Minne sur les Victoires de la Musique

