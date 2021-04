PHOTOS - Omar Sy et Laurent Lafitte en tournage dans les anciennes papeteries de Lancey, en Isère

Un tournage dans les anciennes papeteries de Lancey ? Non ce n'est pas du cinéma ! Les fameux acteurs Omar Sy et Laurent Lafitte sont venus tourner des scènes du film "Les Gars Sûrs", lundi 19 et mardi 20 avril 2021, en Isère. De nombreux habitants ont fait le déplacement.