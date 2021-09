Omar Sy, seul Français parmi les 100 personnalités de l'année du magazine Time

Omar Sy figure parmi les artistes sélectionnés par Time, aux côtés des actrices Scarlett Johansson et Kate Winslet. Déjà connu à l'international depuis le succès du film Intouchables (2011), il a été le héros en 2021 de la série Lupin, premier grand succès français sur Netflix, qui a conquis des dizaines de millions d'abonnés dans le monde. Sur Twitter, Omar Sy s'est dit honoré de cette distinction.

"Une gentillesse qui vous imprègne"

"Omar a tous les ingrédients et toutes les compétences pour pouvoir faire n'importe quoi - produire, réaliser, etc. - et le faire avec un cœur ouvert et généreux. S'il y a une chose à retenir, _c'est sa gentillesse qui vous imprègne et imprègne l'espace quand vous êtes avec lui_", écrit l'acteur et réalisateur Bradley Cooper, qui écrit un court texte sur l'acteur français.

Parmi les derniers Français distingués figurent la maire de Paris Anne Hidalgo (2020), l'artiste JR (2018) ou Marine Le Pen (2015).