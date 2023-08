On a besoin de vous ! Prenez la parole sur France Bleu Normandie et devenez les témoins d'Ici

France Bleu Normandie vous propose de nouveaux programmes à partir du lundi 28 août 2023. Et parmi les temps forts de cette rentrée, votre radio a décidé de vous donner encore plus la parole. Vous allez pouvoir réagir à des sujets d'actualité, témoigner et partager vos expériences ou bien encore poser des questions à des spécialistes.

Trois rendez-vous à ne pas rater

Sur quels sujets serez-vous sollicités ? Forcément, ceux qui vous intéressent ! Par exemple, le pouvoir d'achat, la hausse des prix, le commerce local, le travail, la santé, la consommation d'eau ou l'électricité : il s'agit de sujets de votre quotidien et le but est de partager votre expérience avec les auditeurs de France Bleu Normandie. Le matin de 6h à 9h, nous vous proposerons de réagir en direct sur un sujet d'actualité concret. Puis à 9h05, dans "À votre service", vous allez nous faire part, là aussi en direct, de votre expérience sur des sujets de vie pratique. Enfin de 10h à 11h, avec "Bienvenue chez vous", l'occasion d'échanger avec notre invité autour d'un produit et découvrir patrimoine/tourisme/loisirs.

Devenez nos témoins d'ici

Vous l'avez compris : on a besoin de vous. Alors c'est avec un grand plaisir que nous vous proposons de devenir les témoins d'Ici. Inscrivez vous ci-dessous, indiquez-nous les sujets qui vous passionnent et faites partie de nos auditeurs témoins. À très vite pour de très belles ondes radiophoniques ensemble à l'occasion de cette nouvelle rentrée !