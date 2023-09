"On ne s'attendait pas à un succès aussi rapide" : à Caen, la folie Orelsan s'empare des cinémas

Une marque de vêtements, des CD en édition limitée, une série documentaire ... Et désormais, un concert diffusé au cinéma . Avec Orelsan, la fête n'est jamais finie. Le rappeur caennais va diffuser, le 28 septembre prochain, son concert filmé à l'occasion de sa tournée "Civilisation Tour", à la Défense Arena à Paris. Une séance unique, à 20 h, dans plus de 400 salles de cinéma en France, en Suisse, en Belgique et au Luxembourg.

"On a été obligés de rouvrir des salles"

À Caen, les tickets de cinéma sont partis comme des petits pains. "Nous sommes à près de 1 300 tickets vendus. On a été obligés de rouvrir des salles, mais aussi de proposer une séance à 22 h 30 le jeudi, et une séance le samedi à 17 h 30. On est les seuls à pouvoir le faire, c'est le privilège d'être à Caen", sourit José Luis-Vinhas, directeur du cinéma Pathé. Selon les chiffres communiqués ce mardi 19 septembre, "plus de 13 000 places ont été réservées, dans les cinémas Pathé et Gaumont de France. Caen représente 10 %."

À l'UGC de Mondeville, la directrice, Sandrine Marie appelle les fans d'Orelsan à se dépêcher. "Nous sommes bientôt complets. Nous avons ouverts deux grandes salles, qui peuvent accueillir plus de 700 personnes. Les places sont parties très vite, mais ce n'est pas une surprise, on est dans la région d'origine d'Orelsan, il a toujours beaucoup de succès ici", commente-t-elle.

Une expérience à 18 euros

La place de cinéma est fixée à 18 euros. Pour ceux qui pourraient se demander l'intérêt d'aller voir un concert au cinéma, Sandrine Marie assure que c'est une expérience particulière. "Le son est plus fort que lors d'un film. Les images sont belles, on a l'impression d'être au premier rang du concert. C'est pas comme en live, mais c'est une autre expérience. C'est vraiment englobant, on vit le concert", explique-t-elle. "Et puis, à Caen, les concerts ont tellement été complets rapidement , que ça permet à ceux qui n'ont pas pu le voir en vrai de découvrir son univers sur scène", ajoute José Luis-Vinhas.

Indochine, Metallica, Billie Eilish... De nombreux concerts sont désormais diffusés au cinéma. Dans ce cas précis, 60 % de la recette seront versés au distributeur du film et 40 % aux salles obscures. Orelsan signe donc une belle opération commerciale et donne une nouvelle leçon de marketing au rap français.