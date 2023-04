Des figurants recherchés pour "La fièvre", la nouvelle série de Canal+ tournée à Dijon

C'est un vaste casting de figurants de 18 à 80 ans qui est lancé pour les besoins d'une nouvelle série Canal +, "La fièvre" avec Nina Meurisse, Ana Girardot et Benjamin Biolay. Le directeur de casting recherche de nombreuses personnes, des hommes et des femmes habitant Dijon, ou à proximité de la Cité des Ducs de Bourgogne pour de la figuration autour d'un club de football.

Quels sont les personnages à incarner ?

Les figurants recherchés incarneront dans la série

- des staff du club, des spectateurs et supporters, des personnels, des arbitres, des vigiles, des journalistes, des techniciens TV, etc...

Le tournage se déroulera à Dijon, entre le 26 mai et le 22 juin 2023.

Une à plusieurs dates possibles sont possibles pour ces figuration avec des cachets de 94€ brut/jour + heures supplémentaires le cas échéant au delà de 9h (8h de plateau + 1h de repas) de présence à partir de l'horaire de convocation + majoration heures de nuit le cas échéant au-delà de 22h.

ATTENTION !!!! Certaines journées seront en mixte (par exemple : 16h -> 3h), d'autres en nuit (par exemple : 18h -> 6h), et certaines en journée. Il faut donc bien être AUTONOME pour venir et repartir du décor !!

.

La production recherche aussi des footballeurs de bons niveaux âgés de 20 à 36 ans, résidant à Dijon ou proximité de Dijon

Le synopsis de la série La fièvre sur Canal Plus

Sur le site du casting , on trouve un résumé du scénario. "Fodé Thiam, star du foot, dérape sous les caméras en traitant son entraineur de «sale toubab», blanc en Wolof. Pris dans la tempête médiatique, le club fait appel à Sam Berger, communicante de talent, pour gérer la crise. Mais c’est sans compter sur Marie Kinsky, sa rivale, qui instrumentalise l’évènement en attisant le feu des déchirures identitaires et sociales qui divisent le pays. La fièvre n’en finit plus de monter."