Orages : à quoi faut-il s'attendre dans les Alpes-Maritimes?

Les orages et la pluie arrivent dans les Alpes-Maritimes. Cela pourrait être la première grosse pluie depuis plusieurs mois, mais le phénomène devrait être moins violent chez nous que chez nos voisins des Bouches-du-Rhône et du Var.

Le département des Alpes-Maritimes est placé en vigilance jaune aux orages à partir de la fin de matinée ce mercredi 17 août. Une perturbation arrive en effet par l'ouest, de la vallée du Rhône. Selon Météo-France, elle devrait toucher l'ensemble du département, littoral compris, et ce pendant plusieurs heures.

Quelle intensité ?

C'est donc, si les prévisions sont exactes, la première vraie pluie depuis des mois dans le département. Les orages ne devraient en revanche pas être aussi violents que dans les départements voisins. "Ils se seront un peu déchargés. Les Alpes-Maritimes sont plutôt en bout de course", explique Gabriel Lellouch, prévisionniste à Météo-France. "Néanmoins, ça reste des orages, donc il y a une part qui est imprévisible", ajoute-t-il.

Quels cumuls de pluie ?

Sur l'ensemble de l'épisode, Il devrait donc tomber entre 30 et 50 mm de pluie sur l'ensemble de l'épisode. 80 mm par endroits. C'est pas très impressionnant, on a connu pire. Mais ça peut suffire à fragiliser les cours d'eau. dans un contexte de sécheresse où les sols sont très durs.

En montagne c'est le même principe : la sécheresse et les orages fragilisent les parois et le risque de chutes de pierres est accentué. Les autorités appellent à se mettre à l'abri le plus possible loin de ces parois et secteurs à risque pendant l'orage, à réduire sa vitesse, et à contacter la gendarmerie ou le numéro vert dédié en cas d'éboulements ou de chutes de pierre : le 05050606 pour que les services des routes interviennent.