INFO FRANCE BLEU - Orelsan en concert au stade d'Ornano : le projet est sur les rails

Cela devrait se faire, oui... mais quand ? C'est toute la question. D'après les informations de France Bleu Normandie, Orelsan travaille sur un projet de concert au Stade Michel d'Ornano. Il n'y a jamais eu de concert dans l'enceinte du Stade Malherbe inaugurée en 1993. Et on sait que le rappeur, fan de Malherbe, entretient des relations fortes avec le club, son co-actionnaire Pierre-Antoine Capton, et son président Olivier Pickeu. Il ne manque pas une occasion de faire référence à son club dans ses chansons, et de poser avec le maillot rouge et bleu. En novembre 2021, il avait passé une soirée spéciale à d'Ornano , en donnant notamment le coup d'envoi d'une rencontre avant de tourner une partie d'un clip.

Rien qu'en 2022, Orselan a fait six concerts dans sa ville d'origine. Quatre au Zénith, un au festival de Beauregard, et un autre plus intimiste au BBC d'Hérouville, soit 60.000 fans réunis sur l'année. Sa notoriété est au plus fort avec la sortie de son dernier album et il n'y a aucun doute qu'il parviendrait à remplir le Stade d'Ornano.

Prévu sur deux dates, mais pas en 2023

Les discussions sur la concrétisation de ce concert ont commencé, selon nos informations, il y a plusieurs mois. Il devait même avoir lieu en juin prochain, après la saison de Ligue 2 et le dernier match à domicile contre Saint-Étienne le 26 mai 2023. Deux dates, un vendredi et un samedi consécutifs du mois de juin, avait été préemptées par Orelsan mais ce n'est finalement pas possible pour des raisons techniques et de calendrier explique-t-on au Stade Malherbe. La décision de renoncer à ces dates a été prise il y a quelques jours.

Car il y a beaucoup d'autres problèmes à régler que celui du calendrier. Par exemple la construction de la scène et l'acheminement du matériel. Le stade Michel d'Ornano a été conçu pour du sport et par pour des concerts, contrairement aux enceintes plus récentes. Il n'y en a jamais eu en près de trente ans. La seule véritable entorse à la vocation footballistique du stade caennais a eu lieu en 2014 avec les Jeux Equestres Mondiaux de Normandie. La cérémonie d'ouverture, les épreuves de saut d'obstacles et de dressage avaient eu lieu dans le stade.

Le Stade Malherbe et le président Pickeu à fond sur le projet

Le Président du SMC Olivier Pickeu confie à France Bleu qu'il était complexe, en 2023, de faire cohabiter deux concerts de la star au stade avec le festival de Beauregard qui a lieu début juillet. Cela s'annonce encore plus compliqué en 2024, avec la concurrence des Jeux Olympiques et des cérémonies du 80e anniversaire du débarquement. Mais Olivier Pickeu veut y croire et nous explique que le projet est "remis à plus tard".

La sécurité des deux soirées est un autre sujet, voire une contrainte importante car ce sont deux fois 20.000 personnes (la capacité d'accueil du stade) qui seraient présentes, et là aussi cela n'a pas été prévu à la construction.

Et puis il y a l'épineuse question de la pelouse et de sa protection. La forme hybride posée par le Stade Malherbe, il y a quatre ans, a coûté un million d'euros et il n'est pas question de l'abîmer.

Le club caennais a la charge de l'exploitation, des travaux et de l'entretien du stade par une convention qui le lie à l'agglomération caennaise jusqu'à 2028. En résumé si le concert d'Orelsan à d'Ornano doit bien se faire, il faut que le club donne son accord. Et on l'aura compris, ce n'est pas là le problème.