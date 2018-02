Bretagne, France

L'attirance des Pierres Levées

Yves Coppens, le célèbre paléontologue breton, vient de publier "Origines de l'homme, origines d'un homme" aux Éditions Odile Jacob. Le vannetais d'origine y raconte ses souvenirs, notamment la découverte du squelette de Lucy, vieux de 3 millions d'années, en 1974, en Éthiopie. Mais, comme il l'a confié sur France Bleu Armorique, c'est dans le Morbihan qu'il a vécu ses premiers émois pour les vieilles pierres.

Yves Coppens sur France Bleu Armorique Copier

Coppens le TGV

Surnommé "Coco le fossile", puis "Monsieur Mammouth", il a été "L'homme du Tchad", le "Père de Lucy" et aussi "Gazella Dama". Tous ces surnoms correspondent à une étape de sa vie riche en découvertes et en destinations. Yves Coppens est un TGV, un Très Grand Voyageur. Il a parcouru la terre entière, à l'exception peut-être de l'Antarctique. Il est pourtant administrateur des Terres Australes et Antarctiques Françaises.

80 ans de souvenirs, de rencontres, de voyages, de petits plaisirs et tout petits malheurs - Odile Jacob

Propriétaire d'alignements à Carnac

Mais c'est en Bretagne qu'il se découvre une passion pour le passé. Dans un petit Musée de la Préhistoire à Carnac, ensuite dans une société savante à Vannes qui lui ouvre ses collections alors qu'il n'a que 10 ans et puis le "choc du terrain", la première fois qu'il se trouve en présence d'objets ailleurs que dans des vitrines. C'était dans le Golfe du Morbihan, où il va découvrir des petits pots de sel Vénètes.

Pour la petite histoire, la famille d'Yves Coppens, qui préside le comité scientifique qui travaille au classement des mégalithes du Morbihan au patrimoine mondial de l'Unesco, a été propriétaire des terrains des alignements de Kermario à Carnac.

De la Bretagne à Lucy

Yves Coppens passe son adolescence en Bretagne, de la 6ème à la terminale à Vannes. Puis à Rennes comme étudiant, où, à chaque congé universitaire, il part fouiller partout en Bretagne (Île de Carn, Cairn de Barnenez, etc.).

Après la Bretagne, Yves Coppens "mouille" à Paris. Il travaillera d'abord sur les grands animaux et notamment sur un mammouth qui lui vaut, dès les années 50, une certaine célébrité.

Et puis, à partir de 1960 s'enchaînent plus de 50 ans d'expéditions dans le monde entier, notamment dans la Vallée de l'Omo (Éthiopie), où il découvre, quand, où, comment et pourquoi est né l'homme. Il y aura évidemment la découverte de Lucy en 1974 en Éthiopie. "C'était important à l'époque", mais "depuis on a trouvé plus ancien et mieux", confie avec modestie le breton.