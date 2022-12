Orilia, une Lorraine en finale de La France a un incroyable talent

Un incroyable talent lorrain ! Orilia, une Messine de 24 ans participe à la finale de l'émission de M6 "La France a un incroyable talent" à 21h10, ce mardi soir. La production présente cette jeune femme originaire de Pont-à-Mousson comme une "femme orchestre 3.0." Sur scène, elle chante et fait sa propre orchestration : elle passe du clavier, à la batterie ou la guitare, ... Orilia maîtrise quatre instruments et en joue plusieurs autres !

Repérée par la production sur Instagram

Orilia va tenter de convaincre les téléspectateurs de voter pour elle plutôt que pour les 12 autres finalistes. La Lorraine s'est retrouvée dans l'émission après avoir été repérée par la production sur son compte Instagram .

Elle explique que sa passion du chant lui est venue d'un spectacle de fin d'année, une opérette, au Collège Notre-Dame de Pont-à-Mousson. Elle a commencé à jouer des instruments dans la foulée : "J'ai commencé par le piano, juste après avoir fait du chant, et c'est venu assez naturellement. Dès que j'écoutais une musique, je me disais 'tiens, j'ai envie de la faire', donc j'ai appris à faire de la guitare, puis la basse... Et petit à petit, j'ai rajouté des instruments. Mais ça m'est venu toute seule, puisque mes parents ne sont pas du tout musiciens !"

C'est une reprise d'une chanson de Kate Bush qui lui a offert cette qualification en finale de La France a un incroyable talent. L'an dernier, la finale de l'émission avait attiré 3,5 millions de personnes devant leur écran.

Le mois dernier, Orilia sortait son premier clip "Le monde est à nous".