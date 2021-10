PADG : mettez un visage derrière ses voix

Le premier salon Geek Days de Caen a eu lieu les 16 et 17 octobre au parc des expositions. Parmi les invités, Pierre-Alain de Garrigues, plus connu par son surnom de PADG. Musicien, comédien, producteur, vous connaissez une de ses voix de pubs, jeux vidéo ou documentaires.

Dans le hall des expositions de Caen, ce week-end des 16 et 17 octobre, de nombreux visiteurs sont venus pour le premier salon des Geek Days. Une foule de tous âges, en famille ou entre amis, est présente et profite des nombreuses animations. Nombreux sont ceux qui viennent aussi rencontrer les invités. Parmi ceux-ci, PADG rencontre un énorme succès.

Je suis un pont entre deux mondes : la geek culture et la pop culture.

PADG, c'est Pierre-Alain De Garrigues, au look de "surfeur improbable". Devant son nom, jeunes et moins jeunes se pressent pour les dédicaces. Parce que PADG, tout le monde le connait sans toujours le savoir, tout le monde l'a entendu. Adi, Adibou, les Lapins Crétins, Oblivion, Rayman, Call of Duty, Hearthstone, les Trésors de Kellogs, Carte noire, les pubs des Guignols de l'info ou Groland....En trente-cinq ans de métier, PADG a réalisé plus de 45 000 enregistrements de pubs, de doublages, de jeux vidéo, de documentaires, de voix-off...

Il produit également beaucoup d'émissions, notamment sur Youtube avec des invités, des émissions sur le travail intérieur...

