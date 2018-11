Champs-Elysées : le couturier Karl Lagerfeld donne le coup d'envoi des illuminations de Noël

Paris

Chaque année à Paris, une star devient la marraine ou le parrain des illuminations de Noël des Champs-Elysées.

Karl Lagerfeld aux manettes

Pour cette fin d'année 2018, le Comité Champs-Elysées a choisi le célèbre couturier Karl Lagerfeld pour appuyer sur le bouton qui déclenchera les illuminations de la plus belle avenue du monde. Le créateur de mode prend la suite de l'actrice Lily Rose Depp, la fille de Vanessa Paradis et de Johnny Depp.

La maire de Paris, Anne Hidalgo, sera présente. Il y aura aussi deux enfants retenus par l'Association Les Petits Princes qui réalise le rêve des enfants malades. Cette année, Kylia, 13 ans et Aaron, 9 ans, verront donc leur souhait d'illuminer Paris, se réaliser.

"Flamboyance" basse consommation en rouge

A partir de jeudi soir, 19h00, et jusqu'au 9 janvier 2019, les Champs Elysées seront parés de rouge entre 17h00 et 02h00 du matin et toute la nuit les 24 et 31 décembre. Comme chaque année, pour respecter l'environnement les guirlandes lumineuses sont constituées d'ampoules basse consommation, des LED+.

Pour la nuit de la Saint Sylvestre, le Comité a aussi décidé d'organiser un spectacle lumineux sur l'Arc de Triomphe.