Paris-Normandie : le tribunal de commerce de Rouen opte pour l'offre de reprise du groupe Rossel

Le tribunal de commerce de Rouen a tranché ce lundi après-midi et retenu l'offre de reprise du groupe Rossel pour le quotidien régional Paris-Normandie, au détriment de l'offre d'IPM.

Le quotidien régional était en liquidation judiciaire depuis le mois d'avril. Ce lundi après-midi, le tribunal de commerce de Rouen a retenu l'offre du groupe Belge Rossel, propriétaire entre autres de La Voix du Nord, pour reprendre le journal Paris-Normandie, rejetant l'offre d'IPM, l'éditeur du quotidien belge La Libre.

à lire aussi Deux offres belges pour reprendre le quotidien Paris Normandie

60 postes supprimés

Comme le prévoit l'offre, 60 postes sur les 240 que compte le journal vont être supprimés.

à lire aussi Paris-Normandie : le tribunal de commerce donne trois mois au journal pour trouver un repreneur

Les salariés de Paris-Normandie s'étaient justement prononcés pour l'offre de reprise émise par le groupe Rossel, jugée "la plus sérieuse et la plus pérenne".