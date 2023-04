Paris-Roubaix : le cycliste Peter Sagan remercie le Centre Hospitalier de Cambrai pour ses soins

Pour son dernier Paris-Roubaix, Peter Sagan, grand champion de cyclisme et vainqueur de l'Enfer du Nord en 2018, a lourdement chuté à 151 kilomètres de l'arrivée et a été contraint à l'abandon. Le Slovaque a fait un vol plané et a fini au Centre Hospitalier de Cambrai, dans le Nord.

ⓘ Publicité

Il a d'ailleurs adressé un message très chaleureux pour remercier les soignants nordistes sur le réseau social Instagram. Ce dimanche 8 avril 2023, il salue leur professionnalisme.

"Ça n'a pas été l'adieu que j'aurais aimé au @parisroubaixcourse mais ce genre d'incidents font partie des courses. Je voudrais exprimer ma gratitude pour tout le soutien et les bons voeux que tout le monde m'a envoyé, ça compte beaucoup pour moi. Je tiens également à remercier chaleureusement l'équipe médicale du Service des Urgences du Centre Hospitalier de Cambrai ainsi que le personnel médical du @teamtotalenergies pour leurs soins et leur traitement après ma chute. Je suis vraiment reconnaissant. Demain, je serai chez moi et après un peu de repos, je serai bientôt de retour sur mon vélo pour m'entraîner pour les prochaines courses. On se voit sur la route ! #AllezTotalEnergies "

Peter Sagan ne repassera plus par les pavées du Nord dans le cadre d'une compétition, mais il le promet, il se remettra vite en selle.