"Partage avec ta famille qui est autour de toi", conseille le maire de Limoges Emile-Roger Lombertie

Comment le maire de Limogesvit-il cette période de confinement ? Emile-Roger Lombertie s'est confié à France Bleu Limousin pour ce nouveau rendez-vous : "Tous confinés".

Comment s'organise votre vie privée et votre fonction de maire avec ce confinement ? Est-ce facile ?

Ce n'est pas facile pour ma femme et moi car le confinement nous prive de contacts avec nos enfants et nos petits-enfants. Côté travail, j'ai découvert la visio-conférence sur Messenger, ce qui me permet d'avoir des échanges les yeux dans les yeux avec mes collaborateurs, c'est important !

Ça vous demande de réinventer des occupations ?

On (ré)habite le temps de manière différente. J'ai pu travailler dans mon jardin, ce que je n'avais pas fait depuis 6 mois ! Avec mon épouse, nous avons plus de temps pour discuter, notamment le temps des repas. C'est appréciable et à la fois compliqué pour moi. J'ai l'habitude de regarder mes fiches, les écrans, tout ce qui apporte de l'information, et je me fais rappeler à l'ordre ! C'est aussi l'occasion de lire et de se détendre.

Quels conseils donneriez-vous à nos lecteurs ?

Partage avec ta famille qui est autour de toi. Partage avec des jeux de société, parlez de vos lectures. Réfléchissez ensemble, non pas à la peur et comment la surmonter mais à la vie en général, de bonheur et de tendresse. Quand on est en famille c'est aussi pour parler de ses peurs mais il faut avancer. Je ne saurai trop conseiller de redécouvrir les vertus apaisées de la lecture, l'échange, la méditation.