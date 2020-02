Pascale de la Tour du Pin, ambassadrice du Périgord sur LCI

Périgueux, France

Pascale de la Tour du Pin, qui présente la matinale d'LCI chaque matin de 6h00 à 9h00, a débuté sa carrière sur France Bleu Périgord et ne l'a pas oublié. Invitée ce vendredi 14 février, la journaliste originaire de Dordogne a rappelé qu'elle avait eu un coup de cœur pour ce métier lors de son stage obligatoire de 3ème , qu'elle avait effectué en 1992 à Radio France Périgord à l'époque. "J'avais été merveilleusement accueillie à la rédaction et j'ai vraiment découvert mon métier sur le terrain se souvient-elle. Mon premier reportage, c'était avec Xavier Dalmont, nous étions allés voir un producteur de pommes, et cela a été un coup de cœur incroyable".

Du Périgord à la capitale

Et la jeune Périgourdine a fait du chemin depuis! Après avoir fait ses premières armes à la radio, sur BFM, Pascale de la Tour du Pin a été formée à la télévision à l'IFPJ , pour ensuite intégrer la version télé de la chaîne. Depuis 2017, et son transfert sur LCI, elle est la seule journaliste femme à animer une matinale info à la télévision française. "Peut-être à cause des contraintes horaires reconnaît-elle. Le réveil sonne à 1h30 du matin. Il faut être extrêmement rigoureux donc et cela empiète sur la vie de famille. C'est vrai que c'est un sacerdoce, mais on le fait avec tellement de plaisir, c'est un privilège de réveiller les téléspectateurs".

Ambassadrice de la Dordogne

Fière de sa région d'origine, dont elle fait la promotion en permanence à la rédaction, Pascale de la Tour du Pin raconte, il y a quelques années, avoir demandé au maire de Périgueux l'autorisation d'installer une station-météo pas loin de la tour de Vésone, près du musée Vesunna. "Et comme elle est équipée d'une caméra, on prend les images pour donner la température à Périgueux, et c'est un petit plaisir avoue la présentatrice de la matinale. Et puis dans les bandeaux défilants, je fais attention qu'il y ait bien Périgueux le matin", lance-t-elle dans un éclat de rire.