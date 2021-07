PASS SANITAIRE - Chantal Ladesou partage ses inquiétudes pour les salles de spectacle sur France Bleu

Alors qu'elle participe ce vendredi 23 juillet à la nouvelle version du Grand Quizz à 21H05 sur TF1, la comédienne et humoriste Chantal Ladesou sera aussi à l’affiche de C'est quoi ce papy ?, la nouvelle comédie familiale de Gabriel Julien-Laferrière, le 11 Août dans les salles.

Pour l’occasion, elle était l’invitée de David Lantin dans Tous En Scène Le Mag sur France Bleu et s’est exprimée en exclusivité à propos de l’obligation du pass sanitaire. Et pour la première fois, la comédienne ne cache pas son inquiétude pour les salles de spectacle et de cinéma : "j'ai très peur que ça foute un coup de barre aux salles de spectacle".

En vigueur depuis le 21 juillet pour les lieux de culture, le pass sanitaire sera étendu début août aux restaurants, cafés, centres commerciaux, établissements médicaux et transports de longue distance.

Chantal Ladesou de poursuivre : "pour la rentrée, ça me fait peur". Surtout que la sienne s'annonce chargée : d'abord avec la reprise de son one woman show On the road again puis avec la pièce de théâtre Adieu je reste avec sa fidèle complice Isabelle Mergault. Elle sera le 11 août sur France Bleu pour nous parler de son actualité au micro de David Lantin.