Patrick Bruel a 60 ans

Le 14 mai 2019, Patrick Bruel fête son 60e anniversaire. Artiste polyvalent, il connaît le succès dans la chanson, le cinéma et... les compétitions de poker. Découvrons cinq anecdotes méconnues de l'interprète de "La Place des Grands Hommes".

Patriiiiiccckk !!!! La bruelmania bât son plein au début des années 1990 et près de 30 ans après, Patrick Bruel a toujours autant de succès. Véritable touche-à-tout, il excelle dans la chanson, le cinéma et les compétitions de poker.

Patrick Bruel en 5 anecdotes méconnues

1. Un cousin connu et plein d'humour

Ils sont de la même famille et vous ne le saviez pas ! Patrick Bruel et Elie Semoun sont cousins.... éloignés, le grand-père de Patrick étant le frère de la grand-mère d'Élie.

2. Une passion du poker qui peut rapporter gros

Patrick Bruel découvre le poker avec son beau-père, René Moreau, au début des années 1970. Cette passion pour ce jeu de cartes où le sang-froid et le bluff sont rois a mené Patrick Bruel à disputer de grandes compétitions. En 1998, il remporte à Las Vegas un bracelet lors des World Series of Poker (WSOP). Ce bijou en or tant convoité représente la consécration pour un joueur de poker. Il gagne par la suite de nombreux tournois et le total de ses gains en tournoi atteint les 1,5 million de dollars.

Au poker, il est toujours amusant de voir un cœur battre plus fort, des mains qui tremblent ou une carotide qui bouge. On peut observer un adversaire jouer la nonchalance au premier degré, au second degré ou au troisième degré. C’est passionnant !

Paris Match - 14 juillet 2009

3. Recalé au casting de La Boum 2

Claude Pinoteau cherche le jeune comédien pour jouer l'amoureux de Vic (Sophie Marceau) dans la suite de son film à succès, La Boum. Patrick Bruel est finaliste pour sa bonne humeur et son humour. En face de lui Pierre Cosso. C'est ce dernier qui sera choisi car Patrick Bruel "ne faisait pas rêver les jeunes filles". Un comble pour celui qui déchaînera les foules à peine 10 ans plus tard.

4. Un de ses succès composé pour une émission télé

Le 24 février 1989, Patrick Bruel est l'invité de l'émission de Patrick Sabatier, Avis de recherche. Dans cette émission, l'artiste invité revoit d'anciens amis perdus de vue. À cette occasion, Patrick Sabatier lui demande une chanson sur ses années lycée. Place des Grands Hommes est ainsi composée. Dès sa sortie, la chanson connaît un vif succès.

5. Un petit boulot au soleil

Avant de connaître le succès, Patrick Bruel cherchait des petits boulots, passait des castings. Il obtient en 1978 un poste de gentil organisateur au Club Méditerranée au Mexique. Il y fait son apprentissage de la scène. Il décroche au même moment un rôle dans Le Coup de sirocco d'Alexandre Arcady. Sa carrière est lancée.

