Patrick Bruel sur la scène de l'Espace Mayenne le 10 mars 2022

C'est l'un des artistes les plus populaires du pays. Une star de la chanson viendra en Mayenne l'an prochain. Ses admiratrices et admirateurs sont très nombreux et le suivent depuis 30 ans. Patrick Bruel annonce de nouvelles dates pour sa tournée acoustique. Le chanteur sera sur la scène de l'Espace Mayenne le 10 mars 2022.

La billetterie, pour se spectacle, ouvrira lundi 25 octobre à 10h.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix