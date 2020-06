Patrick Poivey, la voix française de Bruce Willis, est mort à 72 ans

Sa voix si particulière est devenue culte : Patrick Poivey, qui a doublé Bruce Willis à de nombreuses reprises, est mort à l'âge de 72 ans. C'est la radio Rire & chansons, dont il signait les voix-off, qui l'a annoncé ce mardi.

Patrick Poivey a débuté sa carrière dans le doublage dans les années 1970. Et il est devenu incontournable. En plus d'être la voix française de Bruce Willis dans dans la franchise "Die Hard" notamment, il a également doublé Tom Cruise (dans "Top Gun" et "Rain man"), Mickey Rourke ou encore Daniel Day-Lewis. Il a également participé à de nombreux documentaires, publicités et habillages radios