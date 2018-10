Brive-la-Gaillarde, France

C'est une information qui va faire beaucoup de bruit dans le monde de la télévision et des médias. D'après le journal Le Parisien Dimanche, Patrick Sébastien, l'animateur du "Plus grand cabaret du monde" et des "Années bonheur" va devoir quitter France 2, sur décision de la direction de la chaîne. Il terminera cependant la saison, jusqu'en juin, mais ne sera pas reconduit en septembre 2019, d'après le journal.

Le Parisien explique que "cette décision ferme fait suite à l’ultimatum lancé par l’animateur vedette dans une interview au magazine Télé Star, la semaine dernière" où le briviste "menaçait une nouvelle fois de quitter France 2 s’il n’avait pas davantage d’émissions l’année prochaine". "S’ils me donnent moins, je ne resterai pas. Et s’ils me donnent la même chose, je ne resterai pas non plus!" avait notamment déclaré Patrick Sébastien à Télé Star. L'animateur-producteur se plaignait depuis des mois d'avoir moins d'émissions et de temps d'antenne.

Patrick Sébastien est sur France 2 depuis vingt-deux ans (1996), mais a déjà une carrière longue de plus de 40 ans à la télévision. L'animateur, très attaché à la Corrèze, à Brive et à son club de rugby, est également humoriste, acteur et écrivain. Il est d'ailleurs en ce moment en promotion pour son dernier livre intitulé "Et si on était bienveillant", chez Xo Editions.

Contacté par plusieurs médias dont France Bleu Limousin, Patrick Sebastien a fait savoir qu'il "ne souhaitait pas communiquer pour l'instant ". France 2 ne fera pas non plus de commentaire.