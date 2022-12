Patrick Sébastien : "Je discute aussi bien avec des poivrots dans un bar qu’avec le prince Albert à Monaco"

Animateur et producteur de nombreuses émissions TV depuis près de 30 ans, Patrick Sébastien est devenu un visage incontournable du paysage français, même lorsqu’il se grimait en personnages célèbres. Originaire de Corrèze, Patrick Sébastien garde une certaine nostalgie de son enfance et voue une véritable admiration pour la France dans laquelle il voyage exclusivement aujourd’hui.

ⓘ Publicité

À réécouter Patrick Sebastien

Naître bâtard dans un petit village

Patrick Sébastien a vu le jour en 1953 à Brive-la-Gaillarde. Il a ensuite grandi dans le petit village de Juillac, à une trentaine de kilomètres de la sous-préfecture de la Corrèze. Né hors mariage, le "saltimbanque", comme il se définit parfois, se rappelle une enfance difficile en raison de son statut : "Naître bâtard dans un petit village, c’est tout sauf quelque chose d’agréable." Sa maman travaille dur dans une usine de pommes et il est donc élevé par sa grand-mère à Objat, entouré également de quatre tantes.

La nostalgie de l’enfance

Malgré les moqueries de ses camarades à cette époque, Patrick Sébastien garde une certaine nostalgie de son enfance, entre "l’odeur des foins" et les balades le long des rivières en guise de "récréation après l’école". Il reconnaît avec le sourire que les mœurs étaient aussi plus légères : "Il n’y avait que ça à faire. Il n’y avait pas Netflix !"

La vie de Patrick Sébastien dans le Lot

Bien qu’il possède une maison à Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine et des bureaux à Paris, Patrick Sébastien a posé ses valises à Martel dans le Lot, au milieu d’un grand terrain qu’il a acheté "une bouchée de pain à l’époque". Il le reconnaît volontiers : "Je voulais absolument être au milieu de 35 hectares pour ne pas avoir de voisins." En effet, on ne s'en douterait pas mais Patrick Sébastien apprécie par dessus tout "le silence, la quiétude".

D’ailleurs, après avoir passé 30 ans à parcourir le monde entier, l'animateur-écrivain-réalisateur ne voyage qu’en France aujourd’hui. Si on écarte sa claustrophobie, l’artiste se plaît entre nos frontières, car "ce pays a tout !".

Être capable de parler à tout le monde, n’importe où

La force de Patrick Sébastien selon lui : son amour pour les gens. Alors qu’il envisageait une période de s’installer à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, il fait volte-face. "Je me suis aperçu que c'était Châteauroux-sur-Mer en fait, que les gens, ça reste des gens.", explique-t-il. En résumé, pourquoi partir à des milliers de kilomètres pour trouver ce qu’on possède aussi chez soi ?

Patrick Sébastien aime le contact humain et n’accorde donc pas d’importance au lieu où il fait de belles rencontres. Il l’affirme : "C’est-à-dire que je peux très bien discuter avec des poivrots dans un bar jusqu'à 6 h du matin, et avec le prince Albert à Monaco, au Bal de la Rose." Un grand écart dont il est fier et qu’il réalise "sans jamais le moindre a priori".