Patrick Sébastien sur France Bleu Mayenne : "soyons des beaufs, ça n'empêche pas d'avoir de la profondeur"

Patrick Sébastien se livre à coeur ouvert dans son livre "Vivre et renaître chaque jour" publié le 29 septembre 2022 aux éditions XO. Agé de 68 ans, l'artiste, aux multiples facettes, évoque les étapes douloureuses de sa vie, la maladie, ses tentations suicidaires, ses galères, la mort de son fils, ses amis, ses amours, son avenir professionnel.

Ce lundi 10 octobre, sur France Bleu Mayenne, Patrick Sébastien a accordé un entretien à Claire Martin. Cet homme de spectacle et de divertissement, qui a toujours les faveurs du publics, a assumé l'étiquette de "beauf" qui lui colle à la peau depuis les années 80 : "on vit dans une société de faux-semblants, d'apriori. Mais ce n'est pas parce que je chante "les sardines" ou "les serviettes" que je ne peux pas être profond. Je ne vais pas renier mes bêtises qui font du bien. On a besoin de légèreté. Les gens qui m'abordent dans la rue ne me disent plus "merci pour ce que vous faites" mais "merci pour ce que vous êtes", c'est la plus belle chose qu'on peut me dire. J'ai choisi de faire le bonheur des autres. On n'a pas besoin de me rappeler ce que je suis, je le sais. On me traite de beauf depuis 50 ans, je suis un garçon loyal, intègre, généreux, je ne frappe pas les femmes. Soyons des beaufs, ça n'empêche pas d'avoir de la profondeur".

