Patrimoine, culture, avenir du service public : entretien avec Sibyle Veil, PDG de Radio France

France Bleu Bourgogne - Vous êtes chez nous parce que vous êtes venue accompagner les musiciens de l'Orchestre national de France, l'un des deux orchestres de Radio France, en tournée dans tout l'Hexagone et notamment l'orchestre était dimanche soir à l'auditorium de Dijon. Est-ce que l'accueil des Côte-d'Oriens était bon ?

La salle de l'Auditorium était pleine, c'était un concert pétillant, gai, drôle. J'espère que les Dijonnais avec qui ont pu assister ça leur a plu. Je crois que l'accueil a été formidable. Les musiciens étaient très heureux, ont trouvé le public dijonnais très chaleureux.

Dijon, c'est une ville que vous connaissez bien. Vous y avez fait une partie de vos études. Est-ce que vous en avez encore des souvenirs ?

Je dois dire aux auditeurs qui nous écoutent qu'ils ont beaucoup de chance pour ceux qui vivent à Dijon. C'est une ville qui est belle, qui n'a cessé de s'embellir ces dernières années. Moi, je suis vraiment très impressionnée par toutes les transformations qu'il y a eu depuis une vingtaine d'années pour aménager la place de la Libération, le passage des Godrans, le centre Dauphine est en rénovation. La ville a toujours été belle. L'histoire est marquée dans les ruelles, dans les murs. Et en plus, aujourd'hui, c'est mis en valeur. C'est accueillant et chaleureux avec toutes ces terrasses qui sont présentes dès qu'il fait beau. C'est une très belle ville et c'est une grande chance d'y grandir comme ç'a a été mon cas.

Vous avez été récemment, reconduite à la tête de Radio France pour les cinq prochaines années. Les Côte-d'oriennes et Côte-d'Oriens imaginent justement le média de service public idéal, avec des infos fiables, de la proximité. Comment concilier ces missions-là quand on a moins de moyens, comme c'est le cas à France Bleu ? Est-ce que cette tendance va s'inverser ?

Ces dernières années, l'État nous a demandé un plan d'économies après 2018, qu'on a fait. Moi, j'ai veillé, dans le cadre de ce plan d'économies, à préserver France Bleu parce que je pense que la proximité, c'est un enjeu essentiel pour le service public et pour le média que nous sommes. Là, il y a une réforme actuellement du financement de Radio France, France Télévisions et des autres acteurs de l'audiovisuel public. Cette réforme, elle a deux aspects. Le premier, c'est comment est-ce qu'on est financés, comment ce mode de financement nous permet de rester indépendants. La deuxième question, c'est le montant des moyens. L'information, ça demande des moyens.

Au fil des années, nous sommes malheureusement contraints d'aller moins sur le terrain, donc d'être moins proches de nos auditeurs. Est-ce que là, on aura la garantie d'avoir davantage pour être plus nombreux pour exercer cette belle mission ?

On est en train de négocier avec l'Etat les moyens des prochaines années et donc c'est ça qui nous permettra de voir quels seront les moyens qu'on pourra avoir. Moi, je pense que c'est vraiment l'avenir pour une radio comme France Bleu de pouvoir assurer cette présence-là et on va continuer d'en faire la priorité.

Vous l'avez dit, avec la fin de la redevance, quelles peuvent être les garanties pérennes pour un média comme Radio France ? Comment est-ce que vous allez vous y prendre en tant que présidente ?

Je pense que pour le contribuable, la première chose, c'est que ce soit lui qui défende l'intérêt d'un média comme Radio France et de toutes ces radios France Bleu, France Inter, France Info et toutes les autres radios du groupe. Et pour ça, il faut qu'ils aient le sentiment que c'est utile et que cela apporte quelque chose. C'est essentiel d'avoir des médias de confiance quand on les écoute, quand on les lit, on sache que c'est une source fiable. Je pense que ce sont des arguments qui vont nous permettre de discuter avec l'Etat de moyens pour continuer à faire un travail de qualité dans les prochaines années, parce que ce sont des missions qui seront encore plus importantes dans les prochaines années. La culture aussi. Tout à l'heure, on entendait Clara Luciani, qui sera au Zénith de Dijon en fin de semaine. France Bleu, comme les autres antennes de Radio France, est très présente pour accompagner les artistes, en particulier les artistes locaux, mais aussi ceux qui viennent dans toutes les régions en France. C'est quelque chose qui est essentiel, qui fait partie aussi de la communauté du vivre-ensemble. Et donc je pense que ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles on est utiles. Et ce sont des sujets sur lesquels nous allons discuter avec l'État.