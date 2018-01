"C'est un honneur de représenter la Sarthe à la télévision !". Pour Cécile, la satisfaction va bien au-delà d'un simple moment de gloire en prime time sur M6. Grâce à Patron Incognito, l'émission qui permet à des chefs d'entreprise déguisés de travailler sous une fausse identité au milieu de leurs employés, le travail de la Mancelle est mis à l'honneur. "_C'est toujours bien d'être reconnu pour le métier que l'on exerce_. Ça fait 26 ans que je suis dans la vente donc c'est gratifiant. "

Sa belle aventure a commencé cet été. Le 24 juillet, à son retour de vacances, les caméras d'M6 attendaient Cécile. "On m'avait dit que j'allais être au centre d'un reportage pour la Chambre des métiers sur la formation d'un futur franchisé, une tâche habituelle à la Mie Câline". Lors d'un repérage en juin, elle avait tapé dans l’œil de la production. "Les équipes d'Endemol (la société de production de l'émission, ndlr) m'ont confié avoir été séduits par la passion pour mon métier qu'ils ont ressentie en m'observant".

Patron démasqué

Alors qu'elle pense donc simplement former un futur gérant, plusieurs détails vont lui mettre la puce à l'oreille. "A la fin de la matinée, j'ai remarqué que de la coloration pour cheveux avait coulé. Un faux tatouage dans son cou disparaissait également", s'amuse-t-elle. Quelques petites bévues qui vont trahir la production. "J'en ai immédiatement parlé avec mon collègue et je lui ai dit : tu penses à ce que je pense ?" Mardi soir, elle découvrira l'émission en même temps que les millions de fidèle au programme (2.4 millions pour le dernier numéro). "Ça fait plusieurs jours que le stress monte", sourit-elle. "Les camarades de classe de mes enfants et les collègues de mon mari sont tous impatients de me voir passer à la télévision. Forcément, il y a une petite pression !" L'employée s'attend d'ores et déjà à voir quelques curieux se déplacer au magasin de la Chapelle-Saint-Aubin.

Une belle revanche

Après une période de chômage "compliquée à vivre", la vendeuse savoure. "C'est une belle revanche pour moi. Comme quoi, tout arrive !". Selon elle, le grand patron du groupe a eu des propos élogieux envers son travail après le tournage. Et pour Cécile, avoir la reconnaissance de son PDG, ça vaut bien tous les passages à la télévision possibles.