Patti Smith veut acheter une résidence près de la chapelle de Ronchamp

Un mois et demi après son concert à la chapelle de Ronchamp en Haute-Saône, la chanteuse Patti Smith a fait part de sa volonté d'acquérir une maison près du site. Elle a même demandé à acheter le monument, réalisé par l'architecte Le Corbusier, classé au patrimoine mondial de l'Unesco.

L'artiste est tombée sous le charme de Ronchamp et de sa chapelle : un mois et demi après son concert dans l'enceinte de l'édifice, la chanteuse est à la recherche d'un bien sur la commune. Jean-Paul Roland, directeur du festival les Eurockéennes, et co-directeur du festival GeNeRiQ, a ainsi été contacté par la New-Yorkaise : "il faut savoir qu'elle est restée deux jours dans un joli gîte à Ronchamp, il y a eu un attachement à la terre, et à la spiritualité qui s'en dégage. Elle nous a demandé il y a quelques jours de chercher une villa, avec un peu de charme historique".

"Elle se dirige vers l'achat du Puits Sainte-Marie"

"Elle a même demandé d'acheter la chapelle", explique Benoit Cornu, premier adjoint du village. "Elle était prête à débourser une grosse somme et il a fallu négocier pour lui expliquer que ce n'était pas possible. Du coup, en redescendant de la chapelle, on s'est arrêtés au Puits Sainte-Marie, dernier vestige des mines de Ronchamp et elle a pris des photos et dessiné des plans. Donc on se dirige vers l'achat du Puits Sainte -Marie par Patti Smith"

Patti Smith vient d'acquérir une maison à une quarantaine de kilomètres de Charleville-Mézières, dans les Ardennes, le site de la ferme où Arthur Rimbaud a vécu.