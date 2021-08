Paul Coulomb nous a quittés

On a appris ce mardi le décès de Paul Coulomb à l'âge de 72 ans. Il avait notamment été pendant 30 ans chroniqueur taurin d'abord sur Radio France Nîmes, puis sur France Bleu Gard Lozère.

C'est une grande figure de la vie nîmoise qui vient de nous quitter. On a appris ce mardi le décès de Paul Coulomb à l'âge de 72 ans. Un nom que les auditeurs connaissaient très bien puisqu'il avait été chroniqueur pendant 30 ans d'abord sur Radio France Nîmes, puis sur France Bleu Gard Lozère. Paul Coulomb commentait notamment les corridas, mais il réalisait également des émissions magazines comme "Planète des toros" ou "Itinéraire bis" avec un style qui n'appartenait qu'à lui. Paul Coulomb était un touche à tout passionné, tant dans le monde de la culture que du sport et bien sûr de la tauromachie. France Bleu Gard Lozère présente ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches.