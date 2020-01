Paul gagnant de la saison 6 de Prodiges sur France 2

C'était hier soir la grande finale de la sixième saison de l'émission Prodiges, sur France 2, dix jeunes talents étaient encore en compétition dans les trois catégories : chant, danse et instrument.

Et c'est finalement Paul, jeune pianiste de 15 ans, originaire de Fontainebleau en Seine-et-Marne, qui l'emporte et est sacré Prodige de l'année par le jury composé de la soprano Elisabeth Vidal, du violoncelliste Gautier Capuçon et de la danseuse étoile Marie-Claude Pietragalla. Il remporte également une bourse d’études de 10 000 euros.

C'est le talentueux pianiste chinois Lang Lang Paul qui a remis son prix à Paul, qui succède ainsi à Andréas, vainqueur de l’édition 2018.